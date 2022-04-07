Эксперт назвал отказ от российского угля ещё одним ударом по экономике ЕС

Отказ от российского угля станет ещё одним ударом по экономике Евросоюза, сообщил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. По словам эксперта, Берлин пытается отказаться от позиции «назло России отморозим уши» и добился исключения из состава санкций позиций по ряду металлов, от которых есть зависимость у экономики ФРГ.

Пятый санкционный пакет уже принят — газа в нём нет, а уголь в документе квотирован. Предполагается переходный период, в ходе которого эти 4 млрд долларов издержек будут распределяться по странам Евросоюза, — сказал Белов.

Эксперт считает, что Германия будет выступать против разрыва торгово-экономических отношений с Россией в энергетике, поскольку они жизненно необходимы ФРГ. Он также отметил, что немцы добились исключения из состава санкций позиций по ряду металлов, от которых есть зависимость у экономики Германии. По словам Белова, ФРГ пытается отказаться от позиции «назло России отморозим уши» и старается найти альтернативные источники поставок. Однако вариантов в случае с трубопроводным газом из России у неё нет, уверен он.

Ранее ЕС принял пятый блок санкций против России, который призван усилить давление на российское правительство и экономику, а также ограничить ресурсы Кремля, позволяющие ему продолжать действия на Украине. В рамках этих мер Евросоюз полностью запретил транзакции и заморозил активы «четырёх ключевых российских банков», названия которых пока не опубликованы.