Эксперт назвал единственный способ доступа к электричеству для украинцев Глава ЭГУ: каждому на Украине нужно купить энергооборудование на $3-4 тысячи

Фото: David R. Frazier/Danita Delimont/Global Look Press

Cолнечные батареи

Каждой семье на Украине следует закупиться энергетическим оборудованием на сумму в три-четыре тысячи долларов, считает директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк. По его словам, которые передает «Страна», только так граждане страны смогут обеспечить свою энергетическую безопасность и иметь регулярный доступ к электричеству.

Специалист уточнил, что речь идет о технике и устройствах, которые способны накапливать энергию. При этом для данной цели подойдут не только аккумуляторы, но и средства ее выработки. Например, солнечные батареи. По мнению Павлюка, благодаря этому можно будет иметь электричество, но и сэкономить на счетах за энергию, поскольку в пиковые моменты ее цена возрастает.

Ранее американский профессор Джон Миршаймер выразил уверенность, что Украину ждет «действительно ужасное» положение осенью и зимой. Специалист напомнил, что ВС России систематически наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры, что негативно сказывается как на промышленности, так и на вооруженных силах Украины, поскольку снижается объем производственных мощностей на военные цели.

До этого глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что графики отключения электроснабжения на Украине ужесточатся. По его словам, усиленный режим продлится месяц или полтора. Отключения могут быть в вечерние часы, уточнил он. Как отметил глава компании, это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций.