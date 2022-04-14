Эксперт назвал бесполезными планы ФРГ по поставке оружия на Украину

Поставки вооружения на Украину окажутся бесполезными и не смогут усилить украинскую армию, заявил военный эксперт, заведующий отделом Института стран СНГ Владимир Евсеев. По его словам, у Киева нет средств и возможностей, необходимых для эффективного использования оружия, пишут «Народные Новости». Ранее правящая в Германии коалиция смогла убедить своих партнёров в необходимости поставок на Украину тяжёлого оружия.

Это вооружение не может быть эффективно применено в украинских условиях. Должны быть развиты системы разведки, наведения и связи — многое из того, чего нет у Украины. Они не приспособлены для ведения боевых действий при отсутствии противовоздушной обороны, — сказал Евсеев.

Эксперт фракции СвДП по вопросам обороны Маркус Фабе сообщил, что правящая в ФРГ коалиция «Светофор» (Социал-демократическая партия Германии, «Зелёные» и Свободная демократическая партия — СвДП) согласовала поставку тяжёлых вооружений Украине. Он добавил, что Германия сможет быстро доставить арсенал до места назначения.

Ранее полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил, что к новости о возможной передаче США Украине вертолётов Ми-17 и внедорожников Humvee нужно относиться спокойнее. По его мнению, эта техника старая и особой роли она не сыграет. Он отметил, что в случае передачи США вертолётов Украине, неизвестно, как они будут обслуживаться, где ВСУ будут брать запчасти и как их будут поставлять.