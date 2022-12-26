Аналитик допустил реанимацию транзита газа из РФ через Ямал – Европу Замглавы ФНЭБ Гривач допустил реанимацию поставок газа в ЕС по трубопроводу Ямал – Европа

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Евросоюз сможет возобновить поставки российского газа по трубопроводу Ямал — Европа, если Польша откажется от блокировки транзита, считает заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что для реанимации экспорта из РФ европейским странам потребуется политическая воля. Гривач напомнил, что Ямал — Европа находится в совместной собственности «Газпрома» и польских структур. Остается и возможность запуска уцелевшей нитки «Северного потока — 2», однако власти Германии придерживаются курса на отказ от энергоресурсов РФ.

Возможность для реанимации трубопроводного экспорта по Ямал — Европе существует, газ у России есть, но европейским и германским политикам для этого необходимо проявить политическую волю. Я не думаю, что ситуация так развернется, но сегодня особые времена, когда ничего исключать нельзя, — отметил Гривач.

Дефицит газа в Европе может возникнуть в любой момент, в том числе в силу погодных аномалий, добавил эксперт. По словам замгендиректора ФНЭБ, зима в Европе будет сложной, как и подготовка к следующему отопительному сезону.

Ранее эксперт Сергей Правосудов объяснил, что национализация газопровода Ямал — Европа бессмысленна, поскольку это будет приносить стране одни убытки. Прежде магистраль использовалась для транзита газа в Германию, который сейчас невозможен, объяснил Правосудов.