Экс-замсекретаря СНБО Украины объявили на родине в розыск Экс-замсекретаря СНБО Украины Гладковского объявили в розыск из-за коррупции

Фото: Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС

Олег Гладковский

На Украине объявлен в розыск бывший первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Олег Гладковский, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро. Чиновника подозревают в злоупотреблениях при закупке автомобилей для ВСУ.

Он совместно с экс-заместителем министра обороны и директором департамента Министерства обороны обвиняется в организации закупки в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости по незаконно увеличенным ценам, — говорится в сообщении.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила о задержании группы чиновников, которых подозревают в присвоении почти 95 млн гривен ($2,5 млн) при закупке трансформаторов. Во главе стоял экс-советник офиса президента страны Владимира Зеленского.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский, который пришел к власти с лозунгами борьбы с коррупцией, не задекларировал доход в размере $8,6 млн (782 млн рублей). В Сеть попала информация, что украинский лидер получил эти средства не позднее 2020 года через офшор в Белизе, находящийся под контролем его жены Елены.