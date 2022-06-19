РИА Новости: в Северодонецке строилась база НАТО Экс-работник прокуратуры Луганской области Кононов: Киев уже начал строить базу НАТО в Северодонецке

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Аэропорт Северодонецк

В аэропорту Северодонецка в 2021 году Киев начал строительство базы НАТО, заявил перешедший на сторону Луганской Народной Республики (ЛНР) бывший замруководителя Старобельской окружной прокуратуры Луганской области Владимир Кононов. По его словам, которые приводит РИА Новости, все проезды к объекту были закрыты и охранялись солдатами ВСУ.

Там стояли Вооруженные силы Украины, которые никого не пропускали. Никто не видел, что там происходит, что там делают. Но, по информации, строилась натовская база, — рассказал Кононов.

Он уточнил, что впервые узнал о строительстве базы НАТО в Северодонецком аэропорту во второй половине 2021 года.

Накануне генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что в основу нового плана по размещению сил НАТО на восточном фланге ляжет усиление предварительного позиционирования. По его словам, за последние месяцы число боевых группировок в восточной части Европы было удвоено.