Экс-замминистра обороны Украины арестовали за растрату 1 млрд гривен Украинский чиновник попал под следствие из-за некачественной формы для ВСУ

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На Украине арестован бывший замминистра обороны за растрату около 1 млрд гривен при закупке формы для ВСУ, сообщает Служба безопасности страны. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статьям о растрате имущества путем злоупотребления служебным положением и препятствовании деятельности ВСУ. Согласно материалам расследования, замминистра, будучи в сговоре со своими подчиненными, в 2022 году на указанную сумму закупил у частной компании зимнюю форму для украинской армии. Однако военные не могут использовать ее по назначению.

Следствием установлено, что форма непригодна для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий, — говорится в сообщении.

Согласно данным издания «Страна», речь идет о Вячеславе Шаповалове. Его сообщником следствие считает бывшего исполняющего обязанности главы департамента госзакупок Минобороны Украины, имя которого не называется. Он обвиняется по тем же статьям и тоже находится под арестом.

Ранее сообщалось, что корреспондента одного из западных телеканалов шокировала попытка президента Украины Владимира Зеленского оправдать коррупцию в стране. Глава государства признал существование такой проблемы, но при этом заявил, что она не распространяется на помощь, которая оказывается Украине Западом.

До этого Зеленский обвинил Россию в распространении ложной информации о коррупции на Украине. По его словам, таким образом Москва хочет лишить Киев поддержи Запада. Он заверил, что «ни один доллар не был украден» у западных партнеров, хотя и согласился, что люди и случаи бывают разные.