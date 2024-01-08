Экс-замглавы МО Украины и двух его подчиненных обвинили в растрате $25 млн

Фото: МО Украины

На Украине предъявили новые обвинения в растрате имущества на $25 млн при закупках бронежилетов для ВСУ трем бывшим чиновникам Минобороны, включая заместителя главы ведомства. Фамилии фигурантов дела не называются, однако двое из них уже находятся под стражей, сообщило украинское Минобороны.

Экс-чиновникам Минобороны предъявлены новые обвинения по факту растраты <...> на закупках бронежилетов, — говорится в сообщении ведомства.

Поясняется, что один из подчиненных заместителя министра руководил госзакупками, а второй курировал вещевое обеспечение ВСУ. По данным следствия, обвиняемые приобрели для нужд украинской армии не просто некачественные, а непригодные для использования бронежилеты, нанеся тем самым ущерб бюджету на четверть миллиона долларов.

Их позиции в суде усугубляются тем, что махинации они провели во время действия военного положения в стране. Всем троим грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что дефицит бюджета Минобороны Украины на 2024 год достиг 36% (свыше $11,3 млрд). Отмечалось, что эта сумма касается только расходов в категории «денежное обеспечение».

В Верховной раде заявляли, что государственный долг страны превысил 5 трлн гривен ($133,8 млрд). С начала специальной военной операции этот показатель почти удвоился.