Экс-замглавы Минздрава попался на незаконном вывозе органов с Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Украинская полиция разоблачила масштабную схему вывоза человеческих органов за границу, сообщило издание «Страна.ua». В ней оказался замешан бывший заместитель министра здравоохранения, а также врачи Центральной больницы Киева. По данным источника издания, группировка состояла из 11 человек.

Преступная группа состояла из 11 человек, в нее входил экс-заместитель министра здравоохранения Украины, его имя пока не разглашается, врачи Центральной киевской больницы и ряда других клиник, — сообщил собеседник СМИ.

Организаторов подозревают в незаконном извлечении органов у людей, находившихся в беспомощном состоянии. По информации издания, им грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее член Европарламента от Словакии Мириам Лексманн заподозрила Китай в практике принудительного донорства органов, свои опасения она изложила в обращении к Еврокомиссии. Она попросила разъяснить решение ЕС запустить совместную с Китаем программу обучения трансплантологии, почетным гостем которой является профессор Шусен Чжэн. Как указала евродепутат, его обвиняют в причастности к принудительному извлечению органов.