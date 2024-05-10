Сбежавший из Польши судья пообещал раскрыть секретный документ

Фото: t.me/Tomasz_Szmydt*

Томаш Шмидт

Бывший польский судья Томаш Шмидт, запросивший политическое убежище в Белоруссии, сообщил в своем Telegram-канале, что планирует обнародовать первый секретный документ, привезенный им из Варшавы. По его словам, публикация запланирована на 19:00 мск.

Сегодня в 19:00 опубликую первый секретный документ, привезенный из Варшавы! — написал он.

Дисциплинарный суд при Высшем административном суде Польши 9 мая удовлетворил ходатайство прокурора о лишении иммунитета и аресте Шмидта, уехавшего в Белоруссию. Его подозревают в шпионаже в пользу иностранных разведывательных служб.

Шмидт обратился за политическим убежищем в Белоруссии 6 мая на пресс-конференции в Минске, выразив несогласие с политикой польских властей. Он также обратился к президенту Белоруссии с просьбой о защите, считая возвращение в Польшу невозможным из-за опасности для жизни. В ответ на заявление судьи глава польского МИД назвал его предателем.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к силовикам с призывом защитить Шмидта и не допустить его «угробить». Глава страны назвал польского экс-судью «нормальным человеком» и «мужественным мужиком», который знал, чем рискует.