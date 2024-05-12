Экс-судья допустил втягивание Польши в конфликт на Украине Экс-судья Шмидт: втягивание Польши в украинский конфликт обернется катастрофой

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Запад может втянуть Польшу в украинский конфликт, но для европейского государства это обернется катастрофой, заявил в эфире телеканала «Беларусь-1» бывший варшавский судья Томаш Шмидт. По его словам, вероятность втягивания в противостояние будет зависеть от переговоров по Украине в Швейцарии.

Прежде всего, польские господа, вы должны опомниться, потому что нас могут втянуть в конфликт, и для Польши он станет катастрофой, — подчеркнул собеседник белорусского телеканала.

США вместе с союзниками осознают плачевное положение деля для киевских властей, обратил внимание Шмидт. При этом большое количество польских наемников уже погибло в зоне СВО, напомнил он.

Можно найти даже интервью польских наемников, воюющих в Украине. <...> Однако то, что 90% из них вернулись уже в гробах, об этом в медиа не сообщается нигде, — заключил экс-судья.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что на Украине присутствуют военнослужащие НАТО, а также наблюдатели и инженеры. Североатлантический альянс продолжает оказывать помощь Киеву, уточнил он.

Кроме того, депутаты бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС), Свободной демократической партии (СвДП) и «Зеленых» допустили возможность обеспечить защиту части воздушного пространства Украины с территории стран НАТО. Силы ПВО на границах Венгрии, Польши, Румынии и Словакии могли бы создать «безопасную зону шириной в 70 км», резюмировали политики.