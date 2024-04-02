Экс-советника офиса Зеленского задержали за коррупцию Прокуратура заподозрила экс-советника офиса Зеленского в присвоении $2,5 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила в Telegram-канале о задержании группы чиновников, которых подозревают в присвоении почти 95 млн гривен ($2,5 млн) при закупке трансформаторов. Во главе стоял экс-советник офиса президента страны Владимира Зеленского.

Разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником офиса президента Украины, деятельность которой привела к завладению 94,8 миллиона гривен при закупке трансформаторов во время военного положения, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее власти Украины запретили компаниям из списка «международных спонсоров войны» поставлять свою продукцию для нужд ВСУ. При этом подчеркивается, что речь идет не только о самих поставщиках, но и об их товарах.

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявил, что при закупках вооружения для Киева выявили случаи мошенничества, подмены продукции, коррупции и краж. Прокуроры начали расследование более 50 уголовных дел, связанных с поставками для ВСУ. По данным американского ведомства, обвинений пока никому не предъявляли. По словам Сторча, в скором времени могут быть открыты новые дела с учетом «количества и скорости» отправок оружия на Украину.