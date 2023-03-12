Экс-советника Кучмы ужаснуло, что творят с флагами Украины в Европе Экс-советник Кучмы Соскин заявил об угрозе катастрофы из-за срывающих флаги Украины в Европе

Фото: Олег Соскин/youtube.com

Олег Соскин

Протесты против поддержки Киева, набирающие обороты в Европе, грозят обернуться катастрофой для Украины, заявил экс-советник бывшего президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин. На своем YouTube-канале он рассказал, что антиукраинские настроения особенно обострились в Чехии. При этом Соскин утверждает, что схожая тенденция наблюдается уже практически по всей Европе.

Чехия недалеко от Украины находится, и там сейчас обостряется ситуация с противниками Киева, — сказал экс-советник Кучмы.

Рост числа противников поддержки Киева может поставить власти Украины в непростое положение, по мнению Соскина. Эксперт привел в качестве примера случай в Болгарии, где на этой неделе политик Атанас Штефанов сорвал украинский флаг со здания мэрии. Он также напомнил о случае в Праге, где протестующие призывали спустить сине-желтый флаг со здания Национального музея.

Ранее в Российском университете дружбы народов (РУДН) объяснили, почему в вузе вывесили украинский флаг. Представители университета объяснили, что флаг соседнего государства вывесили на стенде Украины в рамках выставки, приуроченной к Неделе культуры студентов из стран Европы. При этом спикер Кремля Дмитрий Песков назвал флаг Украины символом поддержки националистов.