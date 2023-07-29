В Киеве заявили о стратегическом поражении Украины после удара РФ по Одессе Экс-советник Кучмы Соскин: Россия нанесла Украине стратегическое поражение

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Ударом по Одессе Россия нанесла Украине стратегическое поражение, заявил в своем блоге на YouTube бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, РФ полностью заблокировала доступ Киеву к Черному морю.

По словам Соскина, подобное развитие ситуации демонстрирует, что президент страны Владимир Зеленский не способен руководить государством и предпринимать действия, которые идут на пользу гражданам. Он добавил, что украинский лидер должен подать в отставку. Именно это спасет страну, заключил политик.

Ранее Соскин выразил уверенность, что на Украине необходимо устроить «перезагрузку» власти. По его словам, Зеленскому не удастся одержать победу в конфликте. Глава государства не способен обеспечить Украине ни продолжение помощи от Запада, ни членство в НАТО, считает Соскин.

При этом экс-советник Кучмы уверен, что Зеленский продлевает военное положение в стране исключительно для отмены выборов. По словам Соскина, глава государства боится их проведения, поскольку знает, что не сможет выиграть. Он обратил внимание на многочисленные провалы в политике Зеленского. В качестве примера Соскин привел нежелание НАТО принимать Украину и выход России из зерновой сделки.