Экс-советник Кучмы предрек военный конфликт Украины с одной из стран ЕС Соскин: между Украиной и Польшей может начаться военный конфликт

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Из-за кризиса в отношениях между Украиной и Польшей может начаться открытый военный конфликт, заявил бывший советник второго украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский не понимает всю опасность ситуации и поэтому не предпринимает шагов по ее урегулированию.

Я считаю, что сегодня украинско-польская граница — это динамитная зона. Там может произойти все что угодно, — сказал Соскин.

Ранее польский депутат от партии «Конфедерация» Витольд Туманович заявил, что украинцы повели себя как нацисты, когда столкнулись с несогласием поляков, возмущенных их привилегированным положением. Так политик прокомментировал видео, снятое на границе: украинцы выкрикивали нацистские лозунги и желали полякам смерти. Политик отметил, что в этих людях мгновенно проснулся «бандеровский инстинкт».

До этого экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Украина должна подать в суд на Польшу из-за блокады украинских перевозчиков. По словам дипломата, по вине Варшавы Киев потерпит огромные убытки. Чалый добавил, что европейские союзники, несмотря на демонстрацию благорасположения к Киеву, прежде всего заботятся лишь о своих потребностях и интересах. Такой подход может помешать Украине вступить в Евросоюз, констатировал дипломат.