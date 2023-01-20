Экс-советник Кучмы объяснил, почему США и ФРГ не дают Украине танки Экс-советник Кучмы Соскин: США и ФРГ напуганы предупреждением Путина о поставках оружия ВСУ

Фото: Sgt. Joshua Wooten/Keystone Press Agency/Global Look Press

Танк M1A2 Abrams

Предупреждения российского лидера Владимира Путина о негативных последствиях поставок вооружений Украине напугали президента США Джо Байдена, поэтому он не хочет передавать Киеву танки Abrams, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его мнению, по этой же причине отказывают ВСУ в танках и власти Германии.

Путин их так запугал, что этот Байден, эта восковая мумия из музея мадам Тюссо и Шольц <...> нам ничего не дадут, — сказал Соскин.

По его словам, и США, и Германия располагают достаточным количеством танков как для собственных нужд, так и для помощи Украине. Заявления западных чиновников о том, что эта техника сложна в обслуживании, он назвал отговорками и враньем. Соскин пояснил, что, например, танки Abrams есть на вооружении многих стран мира, в том числе Кувейта, Ирака, Египта. Он выразил уверенность, что танкисты ВСУ смогут справиться с американскими боевыми машинами.

Соскин также раскритиковал власти Украины, заявив, что там «настолько тупые артисты», что верят словам западных чиновников и не удосуживаются проверить, «где эти „Абрамсы“ есть и что они делали».

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что контактная группа НАТО не согласовала опрос поставки Украине немецких танков Leopard 2. Министр отметил, что есть «хорошие аргументы» за и против передачи ВСУ танков и их необходимо тщательно взвесить.