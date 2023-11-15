Экс-советник Кучмы назвал виновного в провале контрнаступления ВСУ Соскин: стратегия Зеленского привела к провалу контрнаступления ВСУ

Фото: МО Украины

Стратегия президента Украины Владимира Зеленского привела к провалу контрнаступления ВСУ, заявил в своем YouTube-канале Олег Соскин, экс-советник второго главы государства Леонида Кучмы. По его словам, меры, связанные с усилением репрессий внутри страны, продолжение военного положения и вылавливание мужчин не дали результата, поскольку украинская армия не продвинулась на поле боя.

Вся стратегия Зеленского <...> на усиление репрессий внутри страны, на усиление диктатуры, на продолжение военного положения абсолютно бесперспективна. <...> Это поражение Зеленского, по сути, его крах, поскольку таким образом <...> заканчивается контрнаступление, — сказал Соскин.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что Зеленский управляет чужой для себя территорией и чуждым себе народом. Он также добавил, что по этой причине Зеленский относится к украинцам как к расходному материалу. В отличие от президента главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прочнее связан с Украиной, отметил Бородай.

Вместе с тем, считает Бородай, Залужный, как и Зеленский, является «американским агентом». Депутат уточнил, что главком является представителем колониальной американской администрации, но трезвее смотрит на вещи, чем Зеленский.