Экс-сотрудник СБУ рассказал о первых секретных тюрьмах на Украине Экс-сотрудник СБУ: первые секретные тюрьмы на Украине были созданы ЦРУ при Ющенко

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первые секретные тюрьмы на Украине появились в период президентства Виктора Ющенко и были созданы Центральным разведывательным управлением США, рассказал бывший сотрудник СБУ, руководитель расследовательского центра Ukr Leaks Василий Прозоров. По его словам, которые приводит ТАСС, предполагалось, что в них будут содержаться подозреваемые в международном терроризме, не являющиеся гражданами Украины.

Прозоров добавил, что после переворота в Киеве в 2014 году и начала военных действий в Донбассе СБУ перестала действовать в рамках национального законодательства и развернула на востоке Украины сеть тюрем, в которых практиковалось наплевательское отношение к закону, применение внесудебных расправ и незаконных методов дознания.

Во многом это привнесли в деятельность СБУ западные кураторы. Именно их методологию взяли на вооружение сотрудники СБУ и других силовых структур [Украины], — сказал Прозоров.

В сентябре 2021 года постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Украина разместила на подконтрольной ей территории Донбасса секретные тюрьмы, в которых практикуется произвольное содержание людей под стражей. Он отметил, что факт существования этих мест заключения подтвердила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер.

О нарушениях прав человека, совершенных украинскими силовиками в отношении участников конфликта в Донбассе, заявили в том числе и в Организации Объединенных Наций. Признания задержанных часто были получены с применением силы.

Нередко представителей ДНР и ЛНР задерживали без постановления суда. В отношении некоторых утверждалось, что они задержаны на месте преступления, хотя факты доказывали невозможность этого.