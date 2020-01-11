https://static.news.ru/photo/5e6aaf3e-3474-11ea-89c3-fa163e074e61_660.jpg Александр Турчинов Фото: oleksandr.turchynov/facebook.com

Россия виновна в уничтожении украинского Boeing над Тегераном. С таким заявлением выступил бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

По его словам, это уже второй самолёт, который терпит крушение из-за России. В пример он привёл малайзийский самолёт. Тогда российское руководство в своих заявлениях пыталось поддержать Иран и дезинформировать международное сообщество.

Украина должна немедленно требовать внеочередного заседания Совбеза ООН с целью обеспечения проведения объективного расследования этого страшного преступления и привлечения к ответственности не только руководства Ирана, но и их военного союзника — Российской Федерации, — написал политик в Facebook.

Он считает, что РФ поддерживает терроризм, поставляя в Иран смертоносное оружие.

11 января, в субботу, Вооружённые силы республики заявили, что украинский лайнер сбили случайно, он пролетал рядом с военным объектом и был принят за вражеский. Президент Ирана сказал, что глубоко сожалеет об этой страшной трагедии, и принёс соболезнования родственникам жертв катастрофы.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал признание Тегераном вины в крушении Boeing. Он подчеркнул, что иранская сторона заявила об этом ещё до окончания работы международной комиссии по делу. Однако Украина, уточнил президент, настаивает на полноценном признании, писал NEWS.ru.