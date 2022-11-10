Экс-разведчик США рассказал о возможной провокации НАТО в Одессе Экс-разведчик США Риттер: НАТО может ввести войска в Одессу

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер рассказал, что в Вашингтоне предлагают ввести войска в Одессу, чтобы не позволить России взять контроль над ним, пишет «ПолитРоссия». По его словам, в Штатах считают, что этот город является ключом к выживанию Украины и его потеря была бы для нее особенно тяжелой. Риттер полагает, что НАТО может планировать провокацию с Одессой, публично угрожая ввести войска на Украину.

В США ведется много разговоров об Одессе. Предлагается ввести западные войска в этот город, чтобы не дать России взять над ней контроль, — рассказал экс-разведчик.

При этом Риттер убежден, что у НАТО на самом деле не хватит сил, чтобы действительно заставить Россию отказаться от планов насчет взятия Одессы. Военный убежден, что Альянсу для этого не хватит людей, так как многие его члены не рискнут ввязываться в украинский конфликт. Поэтому возможные угрозы о вторжении НАТО в Одессу, по словам Риттера, стоит воспринимать как часть информационной войны.

Герой России, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой ранее заявил, что НАТО и США боятся российских баллистических ракет «Сармат» даже на стадии испытаний, ведь после их завершения орудие поставят на боевое дежурство. По его словам, западные СМИ распространяют информацию о том, что Россия готовится к нанесению удара этими ракетами, из-за известий, что второй испытательный пуск «Сармата» может произойти до конца текущего года.