Экс-разведчик США оценил перспективы для Украины в ходе СВО Экс-разведчик США Риттер: ВСУ не поздоровится после прибытия всех мобилизованных в зону СВО

Фото: Министерство обороны РФ

ВСУ не поздоровится, когда в зону СВО в полном составе прибудут мобилизованные из России, считает экс-разведчик США Скотт Риттер. По его словам, вкупе с нанесенным украинской инфраструктуре ущербом и тем, что российские войска заняли уже 20% территорий Украины, перспектива для Киева складывается плохая. Эксперт отметил, что «успехи» ВСУ стоили им большого числа человеческих жизней и материальных средств, что также не предвещает для Украины ничего хорошего, пишет «ПолитЭксперт».

Когда мобилизованные силы в полном составе прибудут на поле боя, где-то к концу января, Украине не поздоровится. Эта суровая реальность в совокупности с освобождением Россией более 20% украинской территории и нанесенным ущербом инфраструктуре не предвещает ничего хорошего для будущего Украины, — считает Риттер.

Экс-разведчик отметил, что у ВСУ и сил НАТО не найдется адекватного ответа на новые наступательные операции России. Он добавил, что новая военная помощь Запада будет запоздалой и недостаточной, чтобы оказать существенное влияние на положение дел. При этом специалист отметил, что после заявлений о том, что Минские соглашения нужны были для укрепления Украины и противостояния России, Москва не пойдет на решение конфликта с помощью дипломатии, а 2023-й станет годом продолжающейся эскалации.

Экс-разведчик США Скотт Риттер ранее назвал политику Белого дома в отношении Украины «чистым злом». По его мнению, позиция Вашингтона по Киеву не только не приносит пользы, но и действует Украине во вред. Он предположил, что целью подобной политики может являться нанесение ущерба России, но никак не реальная поддержка Украины.