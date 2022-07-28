Экс-разведчик рассказал о планах НАТО нанести удары по Крыму и Донбассу Экс-разведчик Риттер рассказал о планах НАТО нанести удары по Крыму и Донбассу

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вступил в сговор с Украиной, Францией и Германией ради сохранения Минских соглашений, это было нужно для того, чтобы Альянс мог собрать свои военные силы на территории Украины и нанести мощные военные удары от Донбассу и Крыму, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. По его словам, которые приводит «ПолитРоссия», именно Столтенберг восемь лет руководил системой, которая «делала вид, что добивается мира на Украине».

Йенс Столтенберг вступил в тайный сговор с Украиной, Францией и Германией, целью которого было сохранение Минских соглашений. Последние были нужны, чтобы выиграть время для Киева. Эта передышка требовалась, чтобы создать на украинской территории мощные вооруженные силы стандарта НАТО, способные нанести нокаутирующий удар по отколовшемуся Донбассу и даже Крыму, — пишет издание.

Риттер обвинил Столтенберга в лицемерном поведении, так как он умалчивает о плане Альянса разжечь конфликт на Украине и нанести удары по Крыму и ДНР. Вместе с этим, напомнил экс-разведчик, генсек НАТО постоянно призывает Европу не жаловаться на кризис и трудности и продолжать оказывать Киеву военную помощь. Экс-разведчик убежден: если бы Россия не начала спецоперацию на Украине, НАТО бы удалось воплотить свой план в жизнь.

29 июня НАТО в ходе саммита в Мадриде приняло новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа главной угрозой безопасности. Кроме того, Альянс рассчитывает укреплять сотрудничество с новыми и существующими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе. Углубление партнерства России и Китая при этом было названо противоречащим ценностям блока.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Альянс направит Украине сотни переносных систем для борьбы с беспилотниками. По его словам, в долгосрочной перспективе объединение поможет Киеву перейти с оснащения советской эры на современное оборудование НАТО.