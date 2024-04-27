Экс-разведчик рассказал о ликвидации французских агентов в Харькове Экс-разведчик Чинкуини: ВС РФ уничтожили французских агентов в Харькове в январе

Фото: МО РФ

При ударе ВС РФ по расположению иностранных наемников в Харькове 16 января, вероятно, были ликвидированы французские агенты, сообщил экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини. По его словам, которые приводит РИА Новости, после удара не было сведений о погибших наемниках, добровольно вступивших в ряды ВСУ.

16 января 2024 года Россия нанесла удар по заброшенному роддому в Харькове, преобразованному в базу для иностранных военных. <...> Я пришел к выводу, что этот персонал относится к категории агентов французского правительства, — заявил Чинкуини.

Он отметил, что в пресс-релизе утверждалось, что на базе в основном располагались французские бойцы в количестве около 60 человек. По словам Чинкуини, обычно наемники размещают в соцсетях сведения о погибших товарищах, однако в этот раз их не было.

Собеседник добавил, что наемники не привыкли собираться в массах. Обычно они занимают частные помещения небольшими группами. Кроме того, МИД России вызывал французского посла. Как утверждает Чинкуини, речь могла идти об «операторах, назначенных французским правительством».

В январе Минобороны России сообщило, что вооруженные силы нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове, «основу которых составляли французские наемники». По данным ведомства, уничтожены были более 60 боевиков, около 20 доставлены в медучреждения.