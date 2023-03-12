Экс-разведчик предупредил «обнажившуюся» Европу о скрытой угрозе Полковник Матвийчук: Европа из-за разоружения оказалась под угрозой нападения

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

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Европа полностью разоружила себя, поставляя оружие Украине, заявил в беседе с URA.RU бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Эксперт высказал мнение, что эти шаги привели к тому, что ЕС оказался под угрозой нападения: опасность исходит не только от других стран, но и изнутри — со стороны мигрантов.

Предполагая то, что они будут накачивать Украину боеприпасами, она победит — это нонсенс. Они полностью разоружили себя перед лицом возможных угроз. Это не обязательно Россия на них нападет. Вы посмотрите, что творится в странах Евросоюза по поводу мигрантов. Это же незаконные военные формирования, которые завтра могут объявить о своей независимости, — сказал Матвийчук.

По его мнению, в любой из этих ситуаций европейским странам придется воевать, а воевать нечем. Матвийчук считает, что в наиболее сложной ситуации оказалась Германия, безопасность которой буквально тает на глазах из-за Берлина, который сам «топчет свои интересы».

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что поставки Западом оружия киевским властям призваны укрепить их позиции перед началом серьезного диалога с Москвой. Он отметил, что конфликт на Украине в любом случае завершится за столом переговоров.