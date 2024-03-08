Экс-разведчик США назвал актом войны подрыв Крымского моста Скотт Риттер назвал актом войны реализацию планов бундесвера по Крымскому мосту

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Военная операция с нанесением ударов по Крымскому мосту немецкими ракетами Taurus послужит сигналом о начале прямого акта войны против России, сообщил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. По его словам, Крымский мост является гражданским объектом, поэтому его подрыв будет расцениваться иначе, чем удар по объектам военного назначения.

Военные офицеры Германии говорят о применении ракеты Taurus против России. Но не только против России — для нанесения удара по гражданской цели, Крымскому мосту... это акт войны. Прямой акт войны, — пояснил Риттер.

Военный аналитик также считает, что партнеры Вашингтона в Европе пытаются сделать так, чтобы США были втянуты в конфликт с Россией. Однако это, по его мнению, в конченом итоге приведет к глобальному кризису и ядерной войне. Риттер уверен, что инцидент с публикацией переговоров немецких военных, обсуждавших удар по Крымскому мосту, должен стать главной темой обсуждений в США.

Наши европейские союзники пытаются втянуть нас в войну, которой мы не хотим. Мы этого не ищем, и все же они настаивают на этом. Это самая громкая история дня, — заключил он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность, что факт утечки разговора немецких высокопоставленных офицеров не повлияет на отношения с партнерами. Он добавил, что уровень доверия союзников к стране был и останется высоким.