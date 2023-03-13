Экс-разведчик Британии заявил, что ВСУ пришло время уходить из Артемовска Британский экс-разведчик Ледвидж: ВСУ сдадут Артемовск

Фото: МО Украины

Украина консультируется с США по вопросу вывода войск из Артемовска (Бахмут — украинское название города), рассказал бывший офицер британской разведки Фрэнк Ледвидж в беседе с Deutsche Welle (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов). По его словам, для украинской армии настало время покинуть этот населенный пункт.

Пришло время для вывода войск ВСУ из Бахмута. <...> Украину консультируют американские советники, и мы слышали, что они считают, что сейчас пришло время для вывода войск, — сказал Левидж.

Ранее Politico сообщало, что единство Украины и США дало серьезные трещины, которые возникли на фоне информации о причастности граждан Украины к диверсиям на «Северных потоках», с изматывающей обороной «стратегически неважного», по мнению Пентагона, Артемовска и планом борьбы за Донбасс.

12 марта пресс-служба компании «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина опубликовала слова предпринимателя о том, что власти Украины продолжают направлять в Артемовск новые резервы. Предприниматель подчеркнул, что ситуация в населенном пункте сложилась тяжелая, однако российские силы продолжают продвигаться вперед.