Престарелого экс-президента Франции обвинили в домогательствах

https://static.news.ru/photo/2d5c3fa2-9059-11ea-b203-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thierry Stefanopoulos/Global Look Press

Немецкая журналистка Анн-Катрин Штраке направила в прокуратуру Парижа заявление, в котором обвинила бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстена в сексуальных домогательствах.

По её словам, инцидент произошёл в конце 2018 года на фотосессии, посвящённой столетию экс-канцлера Германии Гельмута Шмидта. Журналистка утверждает, что Жискар д'Эстен положил руку ей на ягодицы, сильно расцеловал в щёки, а также пожелал «сладких снов» на немецком.

Жискар д'Эстен занимал пост президента Франции в 1974–1981 годах. Сейчас ему 94 года. Представитель офиса эк-главы государства Оливье Револь заявил, что тот не помнит о встрече с немецкой журналисткой, сообщает портал 20minutes.fr.

Ранее NEWS.ru писал, что кандидата в президенты США Джозефа Байдена обвинила в изнасиловании его бывшая сотрудница Тара Рид. По её словам, инцидент произошёл в 1993 году. Байден называет обвинения ложными.