https://static.news.ru/photo/8bef572a-c81d-11e9-ac68-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/ScaryMommy

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что перед сном всегда кладёт на тумбочку возле кровати пистолет. По его словам, без этого он не может заснуть, так как ощущает необъяснимую угрозу.

Он признал, что не может объяснить причину своей тревоги, но отметил, что уже привык к такому положению вещей.

Знаю, если кто-то что-то захочет сделать, то что этот пистолет в моих руках может дать? Но он меня успокаивает, — рассказал Кравчук в эфире телеканала NewsОne .

Он напомнил, что в 1991 году в период обретения Украиной независимости на него пытались совершить покушение. Тогда в Харькове на главу государства напал мужчина с ножом, но от удара президента уберёг охранник.

Кравчук, как ранее писал News.ru, также указал на то, что с момента объявления независимости Украины 24 августа 1991 года и до 1 декабря этого же года не было ни одного заявления о признании суверенитета государства мировыми лидерами. Лишь после референдума новая страна была признана мировым сообществом.