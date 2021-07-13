Экс-президент Украины рассказал, как власти обманули людей в 1991 году

Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что народ обманывали перед референдумом о провозглашении независимости в 1991 году. Он рассказал об этом на YouTube-канале History Lab.

Мы в какой-то мере этих людей обманывали, когда говорили, что Украина кормит всю Россию, считали всё, что в Украине производится, по мировым ценам, а не то, что Россия нам просто так поставляла, — подчеркнул Кучма.

Политик также высказал мнение, что Украина за все годы независимости занималась самоуничтожением. Страна растратила весь научно-технический и человеческий потенциал. Он объяснил произошедшее тем, что не хватало силы воли, мудрости и ума.

Но за это рассчитываются не те, кто принимал решения и принимает решения, — резюмировал политик.

Референдум о подтверждении независимости Украины проходил 1 декабря 1991 года, тогда проходили первые выборы главы государства. В ходе голосования за независимость страны проголосовали 90,32% граждан.

Кучма был президентом страны с 19 июля 1994 года по 23 января 2005 года. Жители Украины считают его лучшим президентом за весь период независимости. В опросе, проходившем в мае 2020 года, участвовали три тысячи человек во всех регионах Украины, за исключением областей, которые были неподконтрольны Киеву.