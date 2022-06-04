Экс-президент Польши предложил распустить Евросоюз Экс-президент Польши Валенса предложил распустите Евросоюз

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Бывший президент Польши Лех Валенса предложил расформировать Евросоюз и заново его воссоздать, однако без Варшавы и Будапешта, пишет РИА Новости. По его мнению, повторное вступление Польши в Евросоюз помогло бы стране установить необходимые порядки, которые помогли бы избавить европейскую организацию от сегодняшних «выходок».

Евросоюз вместо того, чтобы идти на компромисс с Польшей, должен распуститься и через минуту создать новое сообщество на основе Германии и Франции, но без Польши и Венгрии. <...> Меня опять не слушают, а это простая идея: если бы мы захотели вступить в новый союз, то на входе кроме прав нам бы пришлось согласиться и с обязанностями. И установить их таким образом, чтобы выходки, которые происходят сегодня, больше не повторялись, — сказал экс-глава польского государства.

Еврокомиссия (ЕК) на этой неделе одобрила план по оживлению польской экономики, пострадавшей от пандемии коронавирусной инфекции. Организация выделила сумму в размере чуть более €35 млрд, из которых €23,9 млрд поступят в виде грантов и €11,5 млрд в виде кредитов при фонде ЕС по восстановлению и устойчивости экономики. На положительное решение ЕК оказала влияние позиция Варшавы по ситуации на Украине.

Летом 2020 года на саммите лидеры стран ЕС договорись о финансовом пакете в размере €750 млрд для восстановления Европы, чья экономика была подорвана из-за коронавируса. Пакет экстренной помощи странам ЕС подразумевает выдачу льготных кредитов и субсидий странам-членам организации.

Страны Западной и Северной Европы решили ввести «условные механизмы», чтобы страны-получатели придерживались норм и ценностей Европы для получения европейских денег в рамках вышеуказанного пакета. «Условный механизм» был введен из-за долгих разногласий внутри ЕС, в первую очередь из-за действий Польши и Венгрии, которые не раз попадали под шквал критики европейских союзников за несоответствие политики принципам верховенства права.

Ранее бывший глава Евросовета Дональд Туск выразил мнение, что распад европейской организации возможен в том случае, если государства-члены будут следовать примерам Польши и Венгрии и конфликтовать с Брюсселем. Эти государства имеют разные позиции по поводу независимости судебной власти и свободы СМИ.