Экс-президент Польши предупредил о готовящихся в стране терактах Валенса: в Польше готовится ряд терактов из-за выборов

Фото: Adam WarÅ¼awa/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Лех Валенса

Польше грозят теракты в связи с итогами парламентских выборов, сообщил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) экс-президент страны Лех Валенса. Он добавил, что собирается уведомить о готовящихся преступлениях правоохранительные органы, и выразил надежду на то, что теракты будут предотвращены.

Не все в Польше завершилось выборами. У меня есть информация, что запланирован ряд мероприятий, в том числе террористического характера. Проигравшая выборы сторона способна на все, чтобы не отдать власть, — написал бывший глава государства.

Парламентские выборы в Польше прошли 15 октября. Партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» одержала победу с небольшим отрывом — 194 места в сейме и 34 в сенате. Оппозиционные партии по отдельности набрали меньше, но в случае формирования коалиции они получат большинство — 248 в депутатов сейме и 66 — в сенате. Глава партии «Гражданская коалиция» Туск заявил, что готов вступить в союз с партией «Третий путь» и с левыми.

Ранее Валенса предупреждал, что Польше грозит гражданская война из-за парламентских выборов. Он допускал, что после голосования жители страны могут выйти на улицы с оружием в руках.