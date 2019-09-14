Бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что преследование бывшего украинского лидера Петра Порошенко командой нового главы государства Владимира Зеленского может плохо сказаться на его репутации.
По его словам, в этом случае пострадает созданный ранее имидж молодого политика, который добивается модернизации и демократизации страны.
Мы это уже знаем со времени преследования Тимошенко. Порошенко был партнёром, уважаемым партнёром многих лидеров в Европе, они не будут сидеть и смотреть, — передаёт его слова BBC Украина.
Он добавил, что реакция будет положительной при наличии доказательств и честном суде.
Как писал News.ru, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в случае необходимости готов требовать ареста Порошенко. По его словам, неприкасаемых для него нет.