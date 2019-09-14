https://static.news.ru/photo/0950df8e-d6f3-11e9-93e4-fa163e074e61_660.jpg Александр Квасьневский Фото: Mateusz Slodkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что преследование бывшего украинского лидера Петра Порошенко командой нового главы государства Владимира Зеленского может плохо сказаться на его репутации.

По его словам, в этом случае пострадает созданный ранее имидж молодого политика, который добивается модернизации и демократизации страны.

Мы это уже знаем со времени преследования Тимошенко. Порошенко был партнёром, уважаемым партнёром многих лидеров в Европе, они не будут сидеть и смотреть, — передаёт его слова BBC Украина .

Он добавил, что реакция будет положительной при наличии доказательств и честном суде.