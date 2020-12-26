Экс-президент Польши Лех Валенса назвал себя банкротом

https://static.news.ru/photo/7b9e077e-4759-11eb-8b5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о том, что у него сейчас финансовые трудности.

В этом году от меня никто не получит подарков, потому что я банкрот. <...> Было время, что у меня были деньги, я их раздавал. Раздал и остался с пустым карманом, — приводит слова Валенсы РИА Новости.

Он признался, что раньше вёл активную жизнь, у него были поездки и подработки, и этих денег ему хватало на жизнь. Но сейчас, во время пандемии коронавируса, всё значительно осложнилось.

Раньше Валенса рассказывал, что получает пенсию 6000 злотых (около € 1320 или 120 тысяч рублей), но его жена тратит порядка 7000 злотых в месяц.

Лех Валенса родился в 1943 году, сейчас ему 77 лет. Он руководил Польшей в 1990-1995 годах. До президентства, в 1980 году создал первый в Восточной Европе свободный, неподконтрольный государству профсоюз — «Солидарность». Является лауреатом Нобелевской премии мира.

Ранее NEWS.ru писал, что Лех Валенса предупредил об угрозе скорого разрушения мира. По его словам, человечество либо достигнет компромисса и сможет противостоять вызовам, либо не справится с этим и «уничтожит жизнь на планете». Он отметил, что есть мнение, что на Земле подобная ситуация была уже четыре раза — жизнь умирала на несколько тысяч лет, после чего «появляются Адам и Ева и всё строится заново».