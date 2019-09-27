https://static.news.ru/photo/b7827578-e20f-11e9-96a3-fa163e074e61_660.jpg Пётр Лучинский Фото: U.S. Embassy to Moldova/Wikimedia Commons

Бывший президент Молдавии Пётр Лучинский, которого допросили по делу о хищении $1 млрд из банков страны, отрицает причастность к преступлению.

Я отрицаю любое своё причастие к этой ситуации, — цитирует экс-главу государства портал Ipn.md .

По его словам, кому-то выгоден ажиотаж вокруг этого громкого дела, цель которого — очернить членов семьи.

Ранее News.ru писал, что антикоррупционная прокуратура Молдавии проводит обыск в доме бывшего президента республики Петра Лучинского. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Кэтэлина Богонос. Она отметила, что 27 сентября экс-глава государства приходил в прокуратуру для дачи показаний по уголовному делу о выводе из банковской системы страны $1 млрд в 2014 году. Задерживать его не стали.

Также сообщалось, что сын Лучинского Кирилл является фигурантом дела об отмывании крупной суммы денег. Обвинение потребовало приговорить его к шести с половиной годам лишения свободы и штрафу в $27,5 тысячи, а также лишить права занимать определённые должности в течение четырёх лет.