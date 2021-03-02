Экс-президент Франции Саркози намерен обратиться в ЕСПЧ

https://static.news.ru/photo/5b4b72d0-7b94-11eb-bba2-96000091f725_660.jpg Николя Саркози Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Франции Николя Саркози, которого суд в Париже накануне признал виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорил к реальному лишению свободы, не исключил, что обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Я обжаловал решение [суда], возможно, понадобится, чтобы эта борьба закончилась в ЕСПЧ. Для меня будет болезненно, если осудят мою собственную страну, но я готов к этому, потому что это будет ценой демократии, — заявил Саркози в интервью газете Le Figaro.

Он добавил, что почувствовал «глубокую шокирующую несправедливость» из-за решения суда, но получил поддержку от наблюдателей из Франции и других стран, которые, по словам Саркози, «потрясены происходящим».

Ранее Парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по так называемому делу о прослушке. Он получил три года, два из которых — условный срок. Сам экс-лидер не раз говорил о том, что обвинения необоснованны и он не совершил ни малейшего коррупционного деяния и никогда не пользовался своим служебным положением.

Как сообщал NEWS.ru, Саркози, которого в понедельник, 1 марта, приговорили к реальному сроку по делу о коррупции, может провести его не за решёткой, а под домашним арестом.