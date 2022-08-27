Экс-президент Чехии вступился за Россию Экс-президент Чехии Клаус: Москва не виновата в росте мировых цен на энергоносители

Фото: Katerina Sulova/Global Look Press

Вацлав Клаус

Москва не виновата в росте мировых цен на энергоносители, а отказ от поставок из России остановит экономику, заявил в разговоре с Seznam Zpravy бывший президент Чехии Вацлав Клаус. По его словам, цены на энергоресурсы взлетели задолго до начала украинского кризиса из-за «зеленого безумия» и «борьбы с изменением климата». Он подчеркнул, что основной причиной повышения цен является «зеленая сделка ЕС».

То, что у нас огромная инфляция и огромный рост цен на энергоносители, возникло задолго до 24 февраля. Мы навлекли это на себя, Запад навлек на себя, — сказал Клаус.

Он подчеркнул, что в случае отказа Чехии от российских ресурсов страна действительно станет энергетически независимой, однако тогда «экономика перестанет работать». Экс-президент подчеркнул, что Чехии негде быстро найти альтернативные источники энергии по приемлемыми ценам.

Ранее стало известно, что риск наступления рецессии в Европе вырос с 45% до 60%. Это самый высокий уровень с ноября 2020 года. Неизбежна рецессия и в США. По данным Чикагского университета, опросившего 50 американских экономистов, 70% из них считают, что американская экономика войдет в рецессию в первом или втором квартале 2023 года.