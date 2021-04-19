Экс-президент Чехии обвинил Прагу в запугивании людей «выдуманной угрозой»

https://static.news.ru/photo/0f0dd81e-a10e-11eb-861b-96000091f725_660.jpg Вацлав Клаус Фото: Michal Krumphanzl/CTK/Global Look Press

Руководство Чехии пытается запугать граждан выдуманными угрозами, считает экс-президент республики Вацлав Клаус (2003–2013). Он добавил, что на фоне «коронавирусной истерии» в стране и общего дефицита данных очень легко распространить фейки. Таким образом он прокомментировал обвинения в адрес РФ со стороны Праги в якобы причастности Москвы ко взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014-м.

Наше правительство и связанная с ней псевдооппозиция понимает, что бесконечно пугать людей коронавирусом невозможно, и поэтому они отчаянно ищут другую выдуманную угрозу, чтобы держать людей в страхе, — цитирует Клауса газета Lidovky.

17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов причастны к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин в 2014 году. По данным чешского издания Respekt, объект стал целью операции спецслужб РФ из-за того, что там якобы хранились боеприпасы, принадлежащие болгарскому бизнесмену, торговавшему с Украиной. Оружие, по информации портала, хотели отправить в зону боевых действий в Донбассе.

18 апреля чешские власти обязали 18 российских дипломатов покинуть страну в течение 48 часов. Их заподозрили в сотрудничестве со спецслужбами и причастности к взрыву военного склада во Врбетице в 2014 году.

Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов. После их отъезда в диппредставительстве республики останутся только пять штатных сотрудников. Как сообщалось, глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что реакция Москвы оказалась сильнее, чем ожидали в Праге.