Экс-президент Чехии назвал альтернативную дату начала конфликта на Украине Экс-лидер Чехии Клаус назвал началом конфликта на Украине саммит НАТО 2008 года

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Вацлав Клаус

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус (2003 - 2013 годы) заявил, что конфликт на Украине начался 4 апреля 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте. По его словам, его развязали США и Великобритания, пообещав Киеву членство в Альянсе, а сам он был против.

Я присутствовал при том событии, сидел там и уже знал, что произошедшее было трагической ошибкой. Я пытался возражать против этого, — подчеркнул Клаус.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО еще в 1991 году обещало не расширяться на восток, однако с тех пор прошло уже пять волн расширения. По словам российского лидера, очень трудно иметь дело с людьми, которые не соблюдают договоренности. Он подчеркнул, что важно обеспечить равную безопасность для всех и Россия имеет на это такое же право, как и любое другое государство.