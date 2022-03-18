Экс-президент Чехии Клаус отказался возвращать награду РФ

Экс-президент Чехии Вацлав Клаус осудил проявления русофобии на фоне событий на Украине. Он также отказался реагировать на призывы вернуть врученную ему в 2007 году российскую госнаграду — медаль Пушкина. О своей позиции он заявил в интервью газете «Лидове новины».

Отвергаю существующую сегодня дешевую русофобию, отвергаю огульное отрицание русской культуры и тому подобные вещи, — заявил политик.

Он подчеркнул, что отказ от российской награды можно расценивать как инфантильный поступок, который сам он может допустить только под угрозой смерти. Клаус стал первым гражданином Чехии, получившим медаль Пушкина. Она вручается «за заслуги в деле сближения народов и сохранения их культурного наследия».

Говоря о ситуации на Украине и её последствиях для Чехии, Клаус предположил, что затраты страны, связанные с беженцами, превысят затраты на борьбу с пандемией коронавируса.

Ранее бывший министр финансов Чехии Мирослав Калоусек заявил, что граждан республики может коснуться крайняя бедность из-за ситуации на Украине. По его словам, такие изменения могут коснуться 20% населения государства. Он уточнил, что правительству Чехии следует сосредоточиться не только на беженцах, но и на своих гражданах. По словам Калоусека, населению угрожают и экономические последствия происходящего на Украине. Тем не менее экс-министр предложил не вмешиваться в регулирование цен. Он отметил, что сперва нужно дождаться, пока уляжется паника.

В свою очередь, обозреватель чешского портала Časopis argument Илона Швигликова заявила, что возможные в теории санкции против российской нефти, которая экспортируется в ЕС, могут значительно пошатнуть экономику европейских стран. Европа вряд ли сможет безболезненно найти замену поставкам из России. А отказ от российских энергоресурсов может стать причиной значительного повышения цен на рынке Европы.