Экс-премьер Великобритании назвал идею о завершении войн «идиотской»
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
09:57, 22 августа 2021
Бывший премьер министр Великобритании Тони БлэрФото: Dave Rushen/Global Look Press
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Бывший премьер министр Великобритании Тони Блэр назвал идею о «прекращении вечных войн» — «идиотской». Полная статья с его размышлениями опубликована на сайте Института глобальных изменений Тони Блэра.
Мы сами решили это (о выводе войск из Афганистана — NEWS.ru) сделать. Мы сделали это, повинуясь идиотскому политическому лозунгу о прекращении «вечных войн», как будто наше участие в 2021 году было отдаленно сравнимо с нашим обязательством 20 или даже десять лет назад, — заявил Блэр.
Он подчеркнул, что решение о выводе войск из Афганистана было неправильным и что оно было продиктовано не стратегическими соображениями, а политическими. Также Блэр выразил опасение, что «Россия, Китай и Иран увидят и воспользуются этим». Он предложил предоставить убежище афганцам-союзникам Великобритании и подготовить план отпора членам запрещённой в Российской Федерации группировки «Талибан».
Ранее Тони Блэр высказался о пользе введения цифровых ID.