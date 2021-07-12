Экс-премьер Великобритании назвал идею о завершении войн «идиотской»

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Президент Украины Владимир Зеленский не оправдал ожиданий своих избирателей и полностью нарушил предвыборные обещания. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

По словам Кузьмина, цинизм всей этой истории заключается в том, что граждане голосовали за Зеленского в надежде, что тот изменит политику своего предшественника Петра Порошенко. Однако всё вышло с точностью...