Экс-премьер Украины заявил о секретном договоре Зеленского с США Экс-премьер Украины Азаров: в США знают о разворовывании Зеленским помощи Киеву

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Николай Азаров

Бывший глава правительства Украины Николай Азаров заявил, что в Вашингтоне знают о разворовывание президентом Владимиром Зеленским финансовой помощи Запада. При этом в США терпят украинского лидера, поскольку тот выполняет поставленные перед ним задачи, рассказал он в интервью Youtube-каналу «Мрия».

Это элементарно разворовывается, никто этого не скрывает, все об этом знают. Знают и американцы, но пока Зеленский решает те задачи, которые перед ним ставят — гробить страну, причинять ущерб России — они будут закрывать глаза на это, — считает Азаров.

Он добавил, что Зеленский окажется в тяжелом положении, если палата представителей в конгрессе решит организовать аудит. Азаров заявил, можно говорить о похищенных почти двух десятков миллиардов долларов.

Ранее в Киеве завершили расследование по делу об обвинении бывшего президента Украины Виктора Януковича и Николая Азарова в госизмене. В сообщении Государственного бюро расследований говорится, что политикам вменяется в вину подготовка и имплементация Харьковских соглашений о пребывании Черноморского флота России в Крыму.