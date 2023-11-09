Экс-премьер Украины заявил о несоответствии страны критериям ЕС Азаров: Украина не может вступить в ЕС из-за нарушения прав и свобод человека

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Николай Азаров

Украина не соответствует критериям для вступления в Евросоюз, сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, Киев нарушает фундаментальные права и свободы человека, продолжая конфликт и усложняя экономическую ситуацию.

Реально киевский режим ни по одному из копенгагенских критериев не подходит для вступления в ЕС. Поэтому выводы фон дер Ляйен по ситуации на Украине расходятся с реальным положением дел, — написал Азаров.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Украину для обсуждения с властями пути вступления страны в Евросоюз. Кроме того, по ее словам, был затронут вопрос предоставления финансовой помощи для восстановления Украины.

Вместе с тем украинский глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что с 2014 года Киев выполнил на 79% пункты соглашения об ассоциации, необходимого для членства в Евросоюзе. Он отметил, что это хороший показатель. Кулеба добавил, что страны, которые предложат Киеву начать мирные переговоры с Москвой, ждет «неприятный разговор». По словам министра, пока такие «раздражители» на горизонте не появлялись.

В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что принятие Украины и Молдавии в состав Евросоюза обернется для Европы неприятными последствиями. По его словам, в этом случае ЕС будет полностью «обескровлен и обезжирен».