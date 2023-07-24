Экс-премьер Украины: вступление в НАТО не нужно народу страны

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Вступление Украины в НАТО нужно не народу, а киевским властям, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в интервью «Известиям». По его словам, украинское руководство ориентировано на США.

Киевский режим не представляет собой Украину. То есть речь идет о гарантиях безопасности проамериканскому режиму — вот как надо правильно формулировать, чтоб понимать четко и ясно, — сказал Азаров.

Он подчеркнул, что гражданам Украины не нужно членство в Североатлантическом альянсе, так как они хорошо жили и без него. При этом о гарантиях безопасности нужно договариваться только с той властью, которая учитывает интересы своего народа.

Он прекрасно жил без НАТО, — заявил бывший премьер Украины, говоря о вступлении страны в блок.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников сообщил, что страна может стать участницей НАТО по итогам следующего саммита Североатлантического альянса. Это событие будет приурочено к 75-летиб блока, подчеркнул он. Кроме этого, политик признал, что Украина не сможет быть принята в НАТО до окончания конфликта. Резников, отвечая на вопрос, есть ли вероятность окончания военной операции через год, ответил: «Да. И мы победим».