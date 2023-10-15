Экс-премьер Украины рассказал, сколько Запад потратил на уничтожение страны Азаров: Запад потратил на разрушение Украины $160 млрд

Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Западные страны потратили $160 млрд на разрушение Украины, сообщил в своем Telegram-канале бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его словам, только за год США направили на украинский конфликт $101 млрд.

Те же $160 млрд Запад потратил не на развитие Украины, а на ее разрушение. За год административно-бюджетное управление США потратило на украинский конфликт $101 млрд. Еще €60 млрд потратили страны того самого ЕС, — написал Азаров.

Он отметил, что те же $160 млрд Украина выпрашивала у ЕС в 2013-м для внедрения европейских стандартов в национальную экономику, но взамен организация предложила $1 млрд. Таким образом, добавил Азаров, для разрушения Украины Западу не жалко никаких денег.

Ранее он сообщил, что с момента «начала пути» Украины в Европу число граждан страны, которые живут за чертой бедности, выросло и составляет уже более половины населения. По его мнению, до «похода» в ЕС украинцы жили значительно лучше. За это время, отмечает он, тарифы на Украине выросли в девять раз, гривна девальвировала почти в пять раз, а цены выросли в четыре раза.

До этого Азаров предрек Украине много трагедий в ближайшие месяцы. По его словам, это будет связано с политическими играми киевских властей. Поэтому, считает он, простому народу стоит подумать о своей безопасности, чтобы не стать инструментом в «грязной политической игре киевского режима».