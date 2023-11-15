Экс-премьер Украины рассказал, к чему приведет поражение Зеленского Азаров: поражение Зеленского станет поражением Байдена и других кураторов Киева

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Поражение украинского президента Владимира Зеленского одновременно станет и поражением американского лидера Джо Байдена и других кураторов Киева, сообщил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Поэтому, по его мнению, поддержка Западом Киева продолжится.

По сути дела, поражение Зеленского в политике, то есть его уход из власти, будет поражением Байдена и не только его, но и всех других политических деятелей, которые обнимались, целовались и фотографировались с ним, приветствовали аплодисментами и так далее, — написал Азаров.

Ранее начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Москва и Киев могут не подписать мирный договор даже после окончания боевых действий. Он добавил, что юридическое урегулирование конфликта может затянуться на десятилетия.

До этого Азаров заявил, что Зеленский немедленно отправится на переговоры в Россию, если поступит распоряжение от правящих в США элит. По его мнению, мало кто сейчас не знает, что украинские власти не могут принимать самостоятельных решений, они руководствуются указаниями партнеров с Запада. Так он ответил на вопрос, возможны ли переговоры о мире между Москвой и Киевом.