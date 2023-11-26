Экс-премьер Украины рассказал, что будет с русским языком в стране Азаров: полностью запретить русский язык на Украине невозможно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Азаров

Полностью запретить русский язык на Украине невозможно, сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он выразил уверенность, что при приходе нового руководства в Киеве должность уполномоченного по защите государственного языка будет упразднена.

Для меня совершенно очевидно, что вся та законодательная муть, которую напринимали за последние десять лет, должна быть при приходе нового руководства ликвидирована как юридически ничтожная. <...> Невозможно полностью запретить русский язык, — написал Азаров.

Ранее он заявил, что США могут принудить президента Украины Владимира Зеленского к проведению в стране выборов главы государства. Азаров считает, что Вашингтон не захочет поддерживать самозванца, в которого превратится Зеленский, если выборов не будет.

Он пояснил, что в соответствии с законодательством Украины президентские выборы могут быть отменены или перенесены на другой срок только в случае объявления войны, но поскольку Киев войну Москве официально не объявлял, выборы должны состояться. Азаров добавил, что на принятие решения относительно проведения выборов у Киева остается не так много времени, Верховная рада должна сделать это до 31 декабря 2023 года.