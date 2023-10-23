Экс-премьер Украины оценил готовность Киева к зиме Экс-премьер Украины Азаров: Украина не готова к приходу зимы

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Киев не пополнил необходимые запасы топлива к отопительному сезону и не провел плановые работы, заявил в своем Telegram-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, угля заготовлено меньше в три-четыре раза необходимого, электроэнергии не хватит на всех украинцев.

И удары ВС РФ по украинским объектам инфраструктуры здесь ни при чем. Если, например, при потребности энергетической системы Украины в энергетическом угле примерно на 1,8–3 млн тонн заготовлено около 700 тысяч тонн. Что, удары мешают заготавливать уголь? По углю энергетическому — не готово, по запасам газа — не готовы, плановые ремонты не проведены, — объяснил экс-премьер.

Азаров добавил, что энергетическая система Украины абсолютно не готова к приходу зимы и не сможет обеспечить местных жителей необходимым объемом электроэнергии и тепла. По его словам, даже с учетом миграции оставшееся население будет испытывать большие трудности.

Ранее Азаров сообщил, что мобилизационные ресурсы Украины опустошены, на фоне этого вооруженные силы страны (ВСУ) испытывают недобор военных. По его словам, украинцы бегут из страны, а граждане в целом все меньше доверяют своему правительству.