Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский играет роль президента

Владимир Зеленский остался шоуменом и всего лишь играет роль президента Украины. Он не знает конституцию страны, говорит заученными фразами, а без подготовки «несёт ахинею», заявил в интервью изданию «Украина.ру» бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Это абсолютно несерьёзно. Он (Зеленский. — NEWS.ru) превратил государственную деятельность в беспрерывное шоу. Он играет роль президента, читает заученные тексты, говорит теми словами, которые ему кто-то надиктовал, — сказал Азаров.

Политик отметил, что от Зеленского невозможно услышать его собственное мнение по какому-либо вопросу. Если он начинает говорить без заранее подготовленного текста, то «несёт такую ахинею, что трудно даже сказать, кто перед тобой».

Азаров также усомнился в том, что Зеленский знаком с содержанием Конституции Украины. В противном случае он не предложил бы вынести на референдум вопросы, связанные с её территориальным устройством.

Я уже не говорю о том, что в процессе ведения боевых действий говорить о референдумах может человек либо больной на голову, либо заведомо провокатор, — отметил экс-премьер.

Он добавил, что нынешняя украинская власть должна быть устранена. Она действует в интересах Запада, но не собственной страны и народа.

Ранее Азаров заявил, что украинские власти в последние годы претворяли в жизнь план западных спецслужб по ослаблению пророссийских настроений на юго-востоке страны. По его словам, в эти регионы переселялись националистически настроенные жители Западной Украины.