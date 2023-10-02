Экс-премьер Словакии: в украинской армии присутствуют «настоящие фашисты» Экс-премьер Словакии Фицо: в украинской армии присутствуют «настоящие фашисты»

Фото: МО Украины

В рядах ВСУ есть «настоящие фашисты», считает лидер оппозиционной партии «Направление — социальная демократия» и бывший премьер Словакии Роберт Фицо. Такое мнение он выразил на праздновании очередной годовщины антигитлеровского Словацкого национального восстания, передает YouTube-канал Online Tu a Teraz.

Как возможно, что в рядах украинской армии находятся настоящие фашисты? Возьмите «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ. — NEWS.ru), который точно является фашистским, — объявил политик.

Роберт Фицо также призвал присутствующих на мероприятии отринуть любые проявления русофобии. Он напомнил, что Словакия — славянское государство и в его интересах поддерживать дружеские отношения с другими странами, в том числе и с Россией.

В завершение бывший премьер осудил украинский запрет на изучение русской литературы и поблагодарил Советский Союз за освобождение Словакии от нацизма.

Выступление Фицо было приурочено к досрочным парламентским выборам в стране, назначенным на 30 сентября. Во время кампании экс-премьер часто критиковал власти Словакии, в том числе и за проукраинскую позицию. По итогам голосования партия политика победила.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание, что в сторону русофобии «семимильными шагами» движется правительство Финляндии. Министр сослался на слова главы финляндского МИД Элины Валтонен, которая признала, что западные санкции направлены на простых граждан РФ.

По мнению Лаврова, это заявление было «хамским» и продемонстрировало, что Хельсинки идут по пути антироссийской кампании Запада.