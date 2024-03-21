Экс-премьер Польши повел себя по-хулигански и может попасть под суд Польский политик Качиньский может попасть под суд за уничтожение траурного венка

Фото: Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press

Ярослав Качиньский

Варшавская полиция может возбудить дело против лидера партии «Право и справедливость» (ПиС) и бывшего премьер-министра Ярослава Качиньского, пишет Oko.Press. Он уничтожил венок с оскорбительной надписью у памятника жертвам авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб его брат-близнец — экс-президент Польши Лех Качиньский.

Инцидент произошел 10 марта, когда лидер ПиС и еще два его соратника разорвали траурный венок от местного предпринимателя Збигнева Комосы. Позже выяснилось, что Качиньскому не понравилась надпись, в которой бизнесмен призывал «прекратить создавать фальшивых героев» и возложил на самого бывшего президента ответственность за авиакрушение.

При этом к самой надписи на венке у правоохранителей не возникло вопросов. В итоге полиция начала проверку после жалобы от Комосы.

Если будет установлено, что произошло нарушение закона лицами, имеющими [депутатскую] неприкосновенность, мы направим маршалу сейма запрос о лишении их такого статуса. Над законом не стоит никто! — говорится в заявлении полиции.

Ранее Польша отказалась от версии с «виной России» в гибели Качиньского. По словам МИД страны, «время теорий заговора и лжи» экс-министра национальной обороны страны Антония Мацеревича, который возглавлял комиссию, повторно расследующую обстоятельства трагедии, закончилось.

В свою очередь политолог Матеуш Пискорский объяснил, что попытки Польши связать РФ с гибелью Леха Качиньского в авиакатастрофе связаны с тем, что партия «Право и справедливость», председателем которой является его брат-близнец Ярослав, пиарилась на смерти главы государства. По его словам, фракция не стеснялась выдвигать различные конспирологические теории, однако МВД решило действовать в рамках законодательства.